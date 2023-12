Sorteggio Europei 2024 | data | fasce | squadre | regolamento e gironi

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tutto suldel prossimo torneo continentale per Nazioni:Gliin Germania saranno l’evento calcistico più importante delper le Nazionali europee. Tre anni dopo l’affermazione dell’Italia di Roberto Mancini a Wembley ai calci di rigore sull’Inghilterra padrone di casa, 24 Nazionali si contenderanno lo scettro di campione d’Europa.: oltre ai padroni di casa, qualificati d’ufficio, dalle qualificazioni hanno ottenuto il pass altre 20, mentre le ultime tre passeranno dagli spareggi in programma a marzo. Fra i partecipanti anche l’Italia del nuovo Commissario tecnico Luciano Spalletti, che dunque potrà difendere il titolo ...

Altre News in Rete:

Euro 2024: in Germania tutto pronto da 6 anni, con super stadi costruiti anche con soldi pubblici

Commenta per primo Dal 14 giugno al 14 luglio 2024, i tre volte campioni della Germania ospiteranno i 17esimi campionati(condei gironi, questo pomeriggio, all'Elbphilarmonie di Amburgo, dalle ore 18). Le partite ufficiali di questo evento esclusivo a marchio UEFA (inferiore per numeri ed audience tv ...

Europei 2024: sorteggio gironi, fasce, squadre, regolamento. La guida completa Corriere della Sera

Europei 2024, oggi il sorteggio: fasce, regolamento e situazione dell’Italia | Dove vederlo in tv Il Fatto Quotidiano

Euro 2024, sorteggio gironi oggi in diretta tv

Oggi, sabato 2 dicembre, all’Elbphilharmonie di Amburgo si terrà il sorteggio dei gironi di Euro 2024, il campionato europeo in programma in Germania la prossima estate. Nell’urna c’è anche l’Italia ...

Italia in quarta fascia a Euro 2024: il motivo e quale girone rischia

Euro 2024 è alle porte. Dopo essersi qualificata grazie al pari contro l'Ucraina, l'Italia sarà oggi in Austria per il sorteggio che deciderà il suo percorso in Germania a partire dal prossimo giugno.