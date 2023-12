Sorteggi Euro2024 | Italia nel gruppo F con Spagna e Croazia!

(Di sabato 2 dicembre 2023) L’ha appena scoperto quale sarà il suo girone ae soprattutto i suoi avversari. Nella splendida cornice della Filarmonica dell’Elba di Amburgo. Gli azzurri sfiderannoe Croazia, ma non solo.appenaata ad Amburgo, giocherà nel girone F con, Croazia e Albania! L’di Luciano Spalletti (presente alo inseme al presidente federale Gabriele Gravina), dopo la sofferta qualificazione, sarà chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2021. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...

Altre News in Rete:

Sorteggio Europei (LIVE)

(Photo by Glyn KIRK / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE Ad Amburgo si tengono idei gironi per. L'Italia è in quarta fascia insieme alla ...

Euro 2024: Italia con Spagna, Croazia e Albania Sky Sport

Euro 2024, il sorteggio della fase a gruppi: Germania-Scozia la gara inaugurale LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

LIVE | Sorteggio Euro 2024: gli avversari dell'Italia nella fase a gironi

A partire dalle ore 18:00 ad Amburgo, presso la sala da concerti Elbphilharmonie si svolgeranno i sorteggi sulla fase a gironi di Euro 2024. Le nazionali qualificate (21, più tre che usciranno dai pla ...

Sorteggi Euro 2024, per l'Italia un girone non impossibile

Ad Amburgo sono stati effettuati i sorteggi per i prossimi Europei 2024 che si giocheranno in Germania. Per l'Italia il raggruppamente B assieme a Spagna, Albania ...