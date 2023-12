Sorteggi Euro 2024 | spunta l’audio di un film porno – Video

(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – "C'è un rumore…". L'audio di undurante idi? Mentre ad Amburgo vengonoati i gironi del torneo in programma dal 14 giugno in Germania, nella sala che ospita l'evento si sente più volte un audio che 'distrae' gli addetti ai lavori e i telespettatori. L'impressione fondata è che si tratti di gemiti e versi assortiti, riconducibili ad un audio a tinte hot. Ovviamente il dettaglio viene colto immediatamente da chi segue iin tv e le clip rimbalzano sui social tra dubbi (pochi) e certezze. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

