Sorteggi Euro 2024 | calendario | stadi e date delle partite dell’Italia

E' andato in scena il sorteggio della fase a gironi di Euro 2024. L'Italia dovrà vedersela contro avversari insidiosi come Spagna, Croazia e Albania in un girone di ferro. La squadra di Luciano Spalletti farà il suo esordio il 15 giugno, il giorno successivo all'esordio tra Germania e Scozia. Gli azzurri affronteranno l'Albania a Dortmund (Signal Iduna Park). Poi la super sfida alla Spagna, in programma il 20 giugno a Gelsenkirchen, nell'impianto che ospita le gare casalinghe dello Schalke 04. Infine la Croazia il 24 giugno alla Red Bull Arena di Lipsia. Il calendario Italia-Albania, 15 giugno – Dortmund Italia-Spagna, 20 giugno – Gelsenkirchen Italia-Croazia, 24 giugno – Lipsia