Sondaggi Grande Fratello | 9 concorrenti in nomination | Beatrice e Vittorio si giocano la sfida

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nuoviper il, in onda questa sera, sabato 2 dicembre, su Canale 5. Si tratta del secondo appuntamento settimanale in compagnia del reality condotto da Alfonso Signorini e che vede ben novein. La puntata non sarà eliminatoria ma il televoto aperto sarà comunque molto interessante.: chi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.