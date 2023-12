Snowboard | Coppa del Mondo | azzurri sesti e ottavi nella sfida a squadre

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023)deldicross disputata a Les Deux Alpes, l’Italia ha conquistato una sesta e un’ottava posizione. Michela Moioli e Omar Visintin, componenti della prima squadra azzurra, ha raggiunto la semifinale, dove però ha dovuto cedere a Francia e stati Uniti. La finalina ha comunque portato i due a conquistare un sesto posto finale. Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva, hanno superato i quarti, ma in semifinale sono stati fermati da Gran Bretagna e Australia. In finalina hanno trovato poca gloria, terminando. Trionfa la Gran Bretagna, davanti a Francia 2 e Usa 1. Domani andranno in scena le gare individuali, con ben quindici atletiattesi al via. SportFace.