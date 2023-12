Snowboard | Cdm cross | Moioli e Visintin sesti a Les Deux Alpes

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Les, 2 dic. -(Adnkronos) - Italia 1 al sesto posto, Italia 2 all'ottavo. E' questo il verdetto della gara a squadre di Coppa del mondo didisputata a Les. La prima coppia, composta da Michelae Omar, ha ben combattuto nei quarti portandosi in semifinale, dove però ha dovuto cedere a Francia e Usa. Finalina in recupero fino al sesto posto finale. Percorso analogo per Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva, passati agevolmente nei quarti, ma stoppati in semifinale da Gran Bretagna e Australia, dopo essere rimasti a lungo in zona qualificazione. Finalina senza storia con l'ultima piazza disponibile e l'ottavo posto conclusivo. La vittoria è andata alla Gran Bretagna, davanti a Francia 2 e a Usa 1. Il ...