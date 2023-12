Smile Basket Benevento | domenica incontro casalingo contro la capolista Arzano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiImportante impegnoper la Ditar Diagnosticachepomeriggio alle ore 17.30 al Palatedeschi diriceverà la visita della, gara valevole per la nona giornata del girone di andata del campionato D2 di pallacanestro. Partita non facile per i ragazzi allenati da Pietro Iarriccio , chiamati ad una prestazione importante per rilanciarsi dopo due ko consecutivi . Ci sono da valutare le condizioni del play Cavuoto , ancora in forse per l’impiego di. Sicuramente ci sarà il debutto in casa gialloblù dell’atleta Nicola Servidei ultimo acquisto della compagine beneventana, ala grande di un metro e novantacinque, che è già a disposizione e si sta allenando col ...