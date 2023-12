SmackDown 01 12 2023 You can call Roman Reigns now

(Di sabato 2 dicembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Una puntata che vedrà il ritorno di Randy Orton che farà la sua scelta. Non solo, si farà vedere anche lo U.S. Champion Logan Paul pronto a svelarci il futuro del suo titolo. Direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Arriva Bianca Belair che parla della vittoria del suo team a Survivor Series nel WarGames. Bianca ora vuole puntare al titolo di Iyo Sky e a proposito arrivano proprio le Damage CTRL ma all’appello manca Bayley. È Dakota Kai a prendere la parola e a dire che se Bianca vuole un’opportunità se la deve guadagnare, la situazione per la EST sembra farsi delle peggiori ma in suo aiuto arrivano Shotzi e Charlotte Flair e parte una rissa. BACKSTAGE: Siamo sempre con le Damage CTRL che ritrovano Bayley ma il clima è ...

