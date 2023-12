Sleepers | non è diretto da Martin Scorsese ma lo sembra

(Di sabato 2 dicembre 2023)Iris ore 21. Con Brad Pitt, Dustin Hoffman e Robert De Niro. Regia di Barry Levinson. Produzione Usa 1996. Durata: 2 ore e 27 minuiti LA TRAMA Quattro ragazzi di Hell Kitchen (la pentola dell'inferno) il quartiere più popolare di New York commettono un furto. E' solo una bravata di adolescenti, ma procura ai quattro un periodo di 18 mesi in riformatorio. Dove vengono vessati dai guardiani corrotti e depravati. Anni dopo due dei ragazzi, ormai adulti, s'imbattono nei guardiani e li uccidono. Al processo verranno difesi da un altro della banda, divenuto avvocato di grido. PERCHÈ VEDERLO Perché anche se non èda, lo. In molti punti siamo dalle parti di "Mean streets" e "Quei bravi ragazzi". Materiale e personaggi che la regia di Barry Levinson e il libro ...

