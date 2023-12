Siviglia-Villarreal domenica 03 dicembre 2023 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Andalusi sull’orlo del precipizio

(Di sabato 2 dicembre 2023) La posizione di Diego Alonso è ormai delicatissima: l’allenatore uruguaiano è andato incontro ad altre due sconfitte molto pesanti, che lo pongono a fortissimo rischio di esonero. Nello scorso turno di Liga i suoi ragazzi si sono arresi alla Real Sociedad ad Anoeta mentre in Europa hanno vissuto una rimonta terribile dal PSV, sciupando un doppio vantaggio InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultimatum arrivato, esonero in caso di sconfitta: ecco chi lo sostituisce

Il calcio europeo sta vivendo un momento molto difficile dovuto alle classifiche che iniziano seriamente a delinearsi: esonero già deciso.