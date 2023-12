Simona Ventura | commento al vetriolo sulla sua collega famosissima | “Le darei una palettata in testa” | Con chi ce l’ha

Leggi su howtodofor

(Di sabato 2 dicembre 2023)e i suoi commenti velenosi .La conduttrice si è lasciata andare a duri commenti senza freni verso una suafamosa: ecco cosa è accaduto. E’ una dei personaggi del mondo televisivo più amati in Italia: per la sua carriera e soprattutto per la sua vita privata,è stata spesso protagonista di diversi gossip e sulle prime pagine di numerosi settimanali. Recentemente è stata ospite di un evento organizzato da Vanity Fair, dove ha rilasciato un’interessante intervista in cui si è raccontata a 360 gradi, ricordando la sua carriera dagli esordi ai giorni attuali, esperienze intersecate alla sua vita privata. Oggi è impegnata nel talent show Ballando con le Stelle, condotto da sempre dalla regina della Rai, Milly Carlucci. Con il suo partner Samuel ...