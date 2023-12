(Di sabato 2 dicembre 2023) Ristorante Al Matarel, quartiere Brera, la Milano degli artisti e delle grandi firme, fra via Solferino e una città che non c'è più e ha barattato i mondeghili coi monopattini, ed è contenta così

Altre News in Rete:

Pier Silvio Berlusconi terrorizza la Rai: "Ne parleremo con Maria De Filippi"

Come sempre, la 'ciccia' non(il bis di affettati al coltello non perdona). LA TELEVISIONE E, ... Così Pier: 'Siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l'intenzione sarebbe quella di andare ...

"Silvio mi manca sempre. E ho un ultimo sogno" ilGiornale.it

UN ANNO DALLA SCOMPARSA DI SILVIO FRANGIONI Il ricordo ... SettimanaSport

Pier Silvio Berlusconi: Mediaset supera la Rai e torna l’Isola

Non era mai successo. Le anticipazioni sulla stagione 2024 Dopo i numeri, Pier Silvio, visibilmente soddisfatto, ha risposto a una raffica di domande dei giornalisti per oltre un’ora e non sono ...

Bottura e il ’suo’ Berlusconi: "Manca anche alla sinistra"

Bottura, nel libro racconta tanto anche della Bologna di quando era bambino… "Certo, allora era uno choc guardare da Bologna quel mondo così lontano e così colorato di Canale 5. Per questo bimbo del ...