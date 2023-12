Siderurgico | polo eolico offshore ed altro' incontro tra il presidente di Confindustria Taranto ed il ministro dell' Ambiente Due consiglieri

(Di sabato 2 dicembre 2023) ... recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023) , il ...

La prima, proprio in relazione alla legge appena pubblicata, è stata mirata a valutare la possibilità che Taranto, come previsto dal provvedimento del Consiglio dei Ministri, possa essere sede di un ...

All’indomani della conversione in legge del cosiddetto Decreto Energia, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (pubblicat ...