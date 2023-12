Siderurgico | polo eolico offshore ed altro’ incontro tra il presidente di Confindustria Taranto ed il ministro dell’Ambiente Due consiglieri regionali pugliesi chiedono una seduta monotematica sull' ex Ilva

(Di sabato 2 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Michele Mazzarano, consigliere regionale della Puglia: IMichele Mazzarano (Pd) e Marco Galante (M5S) hanno presentato alladel Consiglio regionale Loredana Capone la richiesta di unae straordinaria della massima assise regionalea vertenza ex. “L’attualità, che vede l’acciaieria ionica al centro di una gravissima crisi, impone un approfondimento immediato – dichiarano Mazzarano e Galante – e una presa di posizione della massima assise pugliese. Siamo di fronte alla chiara intenzione di Arcelormittal di portare a fine corsa la storia dello stabilimento. Molto preoccupante è la situazione economica del contesto locale: grave crisi delle aziende dell’appalto, piegate dagli ...

