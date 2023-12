Sia la svolta per una buona politica Cop 28 | la speranza di Papa Francesco

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Alla Cop 28 a Dubai il cardinale Parolin legge un messaggio del: "La Conferenza sia laper unache porti a una accelerazione della transizione ecologica", le parole del Pontefice. "L'attività umana, negli ultimi decenni è diventata insostenibile per l'ecosistema, Il clima impazzito suona come un avvertimento a fermare tale delirio di onnipotenza", spiega Bergoglio che esorta "con l'aiuto di Dio" a uscire "dalla notte delle guerre e delle devastazioni ambientali". Poi la proposta del Santo Padre 'Con il denaro che si impiega nelle armi costituiamo un Fondo mondiale per eliminare finalmente la fame' contrastare il cambiamento climatico".