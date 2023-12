Si spara con una pistola da macelleria | pregiudicato ricoverato al Ruggi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈin prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Giovanni di Dio ed’Aragona di Salerno, il 64enne, residente nel comune di Oliveto Citra, che ieri pomeriggio, si è ferito con un colpo dida, all’interno della sua abitazione dell’Alto Sele mentre si trovava agli arresti domiciliari. Ad allertare i soccorsi, alcuni vicini che dopo aver ascoltato dei colpi di arma da fuoco, hanno allertato il 118 che si è recato sul posto e ha rinvenuto l’uomo ferito al cranio. Secondo una prima ricostruzione sulla quale indagano i carabinieri della locale stazione agli ordini del capitano Greta Gentili, per cause ancora in corso di accertamento, il 64enne, originario del potentino, che si trovava agli arresti domiciliari presso la sua abitazione sita ...