Si riaccende il conflitto a Gaza | 240 vittime palestinesi dalla fine della tregua

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il governoStriscia diguidato da Hamas ha annunciato che 240 persone sono state uccise nel territorio palestineseieri nei combattimenti tra il movimento islamista palestinese e Israele. Altre 650 persone sono rimaste ferite in “centinaia di attacchi aerei, bombardamenti di artiglieria e navali in tutta la Striscia di”, ha dichiarato in un comunicato, aggiungendo che le forze israeliane hanno “preso di mira in particolare Khan Younis, dove decine di case sono state distrutte con gli abitanti all’interno”. Un cessate il fuoco temporaneo è terminato nella sera di venerdì, ma Israele e Stati Uniti hanno accusano Hamas di aver rotto la. La ragione principale sembra essere l’attacco ...