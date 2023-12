Serie 'D". Tau a Ponsacco con tre assenti. Ma Venturi recupera Quilici

(Di sabato 2 dicembre 2023) Il Tau Quarrata affronta domenica il, prossimo avversario in classifica., allenatore dei toscani, deve fare i conti con infortuni e squalifiche, ma l'obiettivo è quello di ottenere ...

IlQuarrata affronta domenica il Ponsacco, prossimo avversario in classifica. Venturi, allenatore dei toscani, deve fare i conti con infortuni e squalifiche, ma l'obiettivo è quello di ottenere più ...

Una volta il "Comunale" di via della Rimembranza era un fortino inespugnabile, anche in "C2", per le dimensioni anguste, il calore del pubblico e molto altro. Il Ponsacco, prossimo avversario del Tau, ...

Il Tau vince il derby con il Ghiviborgo ... Espressioni di realtà blasonate (ad eccezione del Seravezza, le altre hanno disputato la serie "C" in passato) e di città importanti. "La classifica non la ...