Serie C NOW 2023 24 - Diretta Sky 16a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Altre News in Rete:

LIVE| Napoli - Inter 0 - 2, in diretta dallo stadio Maradona

... 3 dicembre 2023 ORARIO CALCIO D'INIZIO : ore 20,45 COMPETIZIONE :A CANALE DIRETTA TV : DAZN CRONACA IN DIRETTA : Diretta.it , Livescore.com DOVE VEDERLA IN STREAMING : DAZN,Tv

Il calendario della Serie A: partite e orari della 14^ giornata Sky Sport

Serie C NOW, 17a giornata: Brindisi-Crotone 0-2 F.C. Crotone

A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: « GLI AQUILOTTI PERDONO 2-1 ALLO STADIO CITTÀ DI GORGONZOLA CONTRO LA GIANA ERMINIO

Nella sedicesima giornata di Serie C Now i gialloblù cadono in trasferta. A decidere la sfida, dopo la prima marcatura di Obaretin, sono le reti realizzate, ...

Il Trento lotta ma non basta: allo Stadio Città di Gorgonzola finisce 2-1 per la Giana Erminio

Nella sedicesima giornata di Serie C Now i gialloblù cadono in trasferta. A decidere la sfida, dopo la prima marcatura di Obaretin, sono le reti realizzate, una per tempo, da Fumagalli. Venerdì 8 ...