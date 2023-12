Serie C 2023 2024 | l’Arezzo si salva nel recupero | 1-1 con la Lucchese

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Termina 1-1 il match tra Arezzo ein occasione della sedicesima giornata del girone B diC. Un punto che non accontenta nessuno e che conferma lo status di metà classifica delle due squadre, ferme rispettivamente in undicesima e tredicesima posizione (19 e 17 punti). La prima occasione da gol è del. Al 21?, sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Gucci colpisce di testa ma Chiorri è attento e devia in angolo. Larisponde sette minuti dopo: De Maria semina il panico con un’azione individuale e serve Russo che in spaccata colpisce il palo. Nella ripresa l’avvio è a ritmi lenti. Ma al 68? è Gucci a spaventare lacon un destro di prima in diagonale che si stampa sul palo. Una scossa per lache al 72? sblocca il risultato. Un cross dalla ...