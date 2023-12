Serie B | l’autogol di Joao Moutinho al 94esimo regala tre punti d’oro al Parma in quel di La Spezia

Leggi su sportface

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ilsi porta a casa trefondamentali per continuare la corsa verso laA. Indi Lail match si attendeva essere complicato e così è stato, fino alla fine. Fino al, quando una sfortunata autogol dihato tredi un’importanza fondamentale agli uomini di Pecchia. La partita del Picco vede subito unpropositivo ed in continua cerca del gol del vantaggio. Alle 14.00 la vittoria del Venezia contro l’Ascoli aveva visto i lagunari prendersi la testa della classifica, in attesa della partita degli emiliani contro lo. Dominio, ma gli uomini di Pecchia non bucano e non riescono a trovare il gol del ...