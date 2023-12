Serie B | Balata | «Vogliamo cambiare i playoff | ecco come»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Le parole di Mauro, presidente della LegaB, su delle possibili modifiche al campionato cadetto Mauro, presidente della LegaB, ha parlato a Radio Sportiva del futuro del campionato cadetto. PAROLE – «Stiamo lavorando su tante cose, su un miglioramento della tecnologia produttiva ad esempio, madare a tutto il movimento una spinta di maggiore qualità e competitività, speriamo di riuscirci e di avere la collaborazione di tutti. Dall’introduzione della Var al portare il campionato in giro per il mondo, dal creare una vetrina per i giovani italiani, all’investire nella tecnologia e nei social, siamo riusciti a fare tante cose. Modifiche? Ne stiamo parlando all’interno della Lega,coinvolgere ancora di più i tifosi ...