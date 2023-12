Serie A 2023 24 - Diretta DAZN 14a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Altre News in Rete:

Euro 2024: urna amara per l'Italia, ecco chi saranno le avversarie nel girone della fase finale

2 dicembre

Serie tv dicembre 2023: le novità da non perdere Best Movie

Netflix, nuove uscite di dicembre 2023: le serie TV e i film da vedere, il catalogo aggiornato Fanpage.it

Lazio, Pedro si sblocca in Serie A: rotto il digiuno al gol

Così facendo, lo spagnolo ha rotto il digiuno in campionato che durava dal 2 aprile scorso, segnando la sua prima rete in Serie A. Non solo Immobile dunque, la Lazio ritrova anche gli esterni in fase ...

Spezia-Parma 0-1, Pecchia vince grazie a un autogol in zona Cesarini. La classifica

Si sono giocate tutte le partite del sabato per quanto riguarda la quindicesima giornata di Serie B. Dopo le gare delle 14:00, si è giocato il big match alle 16:15 tra Spezia e Parma, una sfida che ha ...