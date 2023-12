Sequestrati telefoni e droga nel carcere casertano di Carinola

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Quindicicellulari – tra smartphone e microcellulari – con relative Sim e caricabatterie. E i cani antiSpike e Susy, ormai una spina nel fianco degli spacciatori, che grazie al loro raffinatissimo fiuto hanno scovato lo stupefacente nascosto anche in bocca ai detenuti. Maxi operazione della Polizia Penitenziaria neldidove all'alba sono entrati in azione 150 agenti tra quelli presenti nell'istituto e quelli provenienti dal Prap e dai nuclei provinciali, supportati dalle unità cinofile del nucleo regionale. Il cane antiSusy del distaccamento di Benevento ha trovato due involucri di hashish in due celle diverse. Spike, del distaccamento di Avellino, invece ha scovato in quattro celle diverse diversi quantitativi ...