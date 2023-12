Senhit canta “I Am What I Am” 40 anni dopo | ancora nel segno dell’inclusione

(Di sabato 2 dicembre 2023) “L’idea è festeggiare i 40del brano ‘I AmI Am’ di Gloria Gaynor, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica e nella lotta per l’uguaglianza e l’accettazione. La mia versione della canzone l’ho presentata al Festival internazionale dei cori Lgbtq+, che quest’anno si è tenuto per la prima volta in Italia, lo scorso giugno a Bologna, la mia città, quando mi hanno proposto dire il brano me ne sono innamorata. Mi è sembrata una canzone perfetta per il contesto, appropriata per portare avanti i temi Lgbtq+, ma anche per affermare in generale i diritti umani. Questo brano, che sottolinea la voglia di farsi sentire, di farsi ascoltare, è diventato il mio nuovo singolo e darà anche il nome al mio prossimo tour”. “I AmI Am” 40: da Gloria ...

