Altre News in Rete:

Senhit canta 'I Am What I Am' 40 anni dopo: ancora nel segno dell'inclusione

'L'idea è festeggiare i 40 anni del brano 'I Am What I Am' di Gloria Gaynor, che ha lasciato un'impronta ...

Senhit canta "I Am What I Am" 40 anni dopo: ancora nel segno dell'inclusione - Luce Luce

SENHIT celebra il 40º anniversario del brano I Am What I Am UnfoldingRoma

Senhit, online il video di “I Am What I Am”

Da oggi, venerdì 24 novembre, è disponibile il video di “ I Am What I Am “, il nuovo brano della Freaky Queen SENHIT ( https://distrokid.com/hyperfollow/senhit/i-am-what-i-am ), cover della celebre hi ...

In radio la versione di “I Am What I Am” di Senhit

Disponibile in digitale la versione della Freaky Queen SENHIT di “ I Am What I Am ” ( https://distrokid.com/hyperfollow/senhit/i-am-what-i-am ),il brano di GLORIA GAYNOR che ha lasciato un’impronta ...