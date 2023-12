"SEMPLICEMENTE ARTISTA A 360 GRADI" - Nikita Pelizon e la sua mostra ad Alcamo il 10 Dicembre

(Di sabato 2 dicembre 2023) La sua passione per l'arte nasce sin da piccola; è una perfezionista, autocritica con se stessa, ma una donna dall'empatia e dall'energia eccezionale, un'a tutto tondo. Parliamo di...

La sua passione per l'arte nasce sin da piccola; è una perfezionista, autocritica con se stessa, ma una donna dall'empatia e dall'energia eccezionale, un'a tutto tondo. Parliamo di Nikita Pelizon, vincitrice dell'ultimo GF - il numero 7, che per lei è il simbolo dell'equilibrio tra mente, corpo e spirito, chiamato Campo in fisica quantistica e ...

