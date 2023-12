Scienza | minerale nato dalla tettonica riesce a mitigare il super-caldo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 dicembre 2023) I geologi dell‘Istituto di Tecnologia Del Massachusetts hanno scoperto che unargilloso a fisarmonica, presente sui fondali marini, chiamato smectite, ha una sorprendente capacità di sequestrare il carbonio nel corso di milioni di anni. La scoperta, riportata su Nature Geoscience, potrebbe contribuire ad arginare gli effetti del riscaldamento globale per milioni di anni. Al microscopio, un singolo granello di argilla assomiglia alle pieghe di una fisarmonica. Queste pieghe sono note per essere efficaci trappole per il carbonio organico. Ora la squadra di ricercatori del MIT ha dimostrato che le argille che trattengono il carbonio sono un prodotto dellaa placche: quando la crosta oceanica si schiaccia contro una placca continentale, puo’ portare inficie rocce che, nel tempo, si trasformano in minerali, come la ...