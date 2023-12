Sci di fondo oggi in tv | 10 km Gallivare 2023 | orari | programma | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Si procede con il secondo fine settimana di Coppa del Mondo di sci di. Primo passaggio in Svezia, a, per il circo bianco delle discipline di distanza, maggiore o minore. In questo caso maggiore, perché si parte con le 10 km del sabato. L’Italia presenta al via una selezione che non ha Federico Pellegrino, chiaramente e ovviamente concentrato su quelle sprint che sono il suo terreno preferito. Spazio perciò a un mix di esperienza e gioventù, che va da Francesco De Fabiani fino a Davide Graz ed Elia Barp. Quanto alle donne, trio cui ci sarà sostanzialmente da abituarsi, quello composto da Anna Comarella, Francesca Franchi e Caterina Ganz. Sci di, Coppa del Mondo Gällivare. L’Italia maschile ha quel podio in staffetta del 2004 La Coppa del Mondo di sci dicontinuerà ...