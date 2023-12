Sci di fondo | Coppa del Mondo 2023 2024 | a Gällivare vincono Golberg e Diggins Poca gloria per gli azzurri

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nonostante l’assenza di Johannes Klaebo, è un dominio della Norvegia nella 10 km maschile di, sede della seconda tappa dideldi sci di. Ad aggiudicarsi la gara odierna è Paalin 21:56.7, davanti ai connazionali Amundsen, Andersen e Krueger, tutti distaccati di pochi secondi. Il britannico Musgrave, quinto al traguardo, è l’unico ad inserirsi in una top-7 tutta norvegese, dato che sesto e settimo sono rispettivamente Toenseth e Jenssen.per gli: Francesco De Fabiani è il migliore dei nostri e ha chiuso 17° a +42.4 dal vincitore. Buona la prova di Davide Graz 22°, così come quella del giovane Elia Barp che ha chiuso 24° a meno di un minuto dal leader. Simona Daprà è invece 31°. Nella prova ...

Altre News in Rete:

Tutti insieme verso l'aumento di tre gradi

Inoltre, dopo l'accordo sulper "perdite e danni" verso i Paesi colonizzati dai Paesi ricchi, ... I grattacieli con hotel a sette stelle, lo sfarzo ostentato e le piste danei centri ...

Sci di fondo, Coppa del Mondo Gallivare 2023: Jessie Diggins si impone nella 10 km tl femminile. 24ma Caterina Ganz OA Sport

Sci di Fondo – Paal Golberg conduce la tripletta e il dominio norvegese. Una brillante Italia, De Fabiani (17°) il migliore. FondoItalia.it

Milano-Cortina:a Predazzo parte stagione,a buon punto trampolino

Nel contempo la prima settimana di gennaio, utilizzeremo la pista Olimpia 3 del Cermis per la epica gara di Coppa del Mondo di sci da fondo Tour de Ski». Proprio la stazione sciistica di Predazzo è ...

Sci di fondo, Coppa del Mondo Gallivare 2023: Jessie Diggins si impone nella 10 km tl femminile. 24ma Caterina Ganz

Dominio della statunitense Jessie Diggins nella 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli che apre la tappa di Coppa del Mondo di Gallivare, in Svezia: in testa sin dal primo intermedio, l'am ...