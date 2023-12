Sci | Cdm | Brignone leader dopo la 1 a manche del gigante di Tremblant

Leggi su liberoquotidiano

Federica Brignone è al comando dopo la prima manche del gigante di Tremblant, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Sulle nevi canadesi la 33enne valdostana completa la sua discesa in 1'06"50 precedendo la svedese Sarah Hector (1'06"61) e la svizzera Lara Gut-Behrami (1'06"85). Quarto posto per la slovacca Petra Vlhova (1'06"90) che si lascia alle spalle la statunitense Mikaela Shiffrin (1'06"97) e la canadese Valerie Grenier (1'07"27). Altre due azzurre in top ten: Marta Bassino (1'07"46) settima e Sofia Goggia (1'07"91) nona.