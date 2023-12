Sci alpino | le previsioni meteo per domenica a Beaver Creek | a rischio anche il Super-G

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Continua a essere danneggiata la Coppa del Mondo di sci2023-2024.la seconda discesa libera è stata annullata in quel di(Stati Uniti) e le cancellazioni cominciano a diventare tante: sono ben cinque al maschile dopo le due discese di Zermatt-Cervinia e il gigante ad aprire la stagione a Soelden. Gli spazi in calendario per il recupero diventano sempre più complessi: una delle discese cancellate a Cervinia sarà recuperata sulla Saslong in Val Gardena tra due settimane, ma per le altre gare tutto resta un’incognita. Oggi non si è gareggiato per il forte vento e una fitta nevicata caduta nella località statunitense, neve abbondante che è previstaper la giornata di domani con temperature sotto zero. Se la neve sarà ancora fitta e cadrà in abbondanza, non sarà semplice ...