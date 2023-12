Sci alpino femminile | Brignone donna più anziana a vincere un gigante in Coppa del Mondo | tolto il primato a Wachter

(Di sabato 2 dicembre 2023) Con il trionfo di oggi a Mont-Tremblant, Federicaè diventata lapiùad aver vinto una gara di slalomindel. A 33 anni e 4 mesi, l’azzurra hailall’austriaca Anitache, il 28 dicembre del 1999, aveva stabilito il record a 32 anni e 319 giorni vincendo ildi Lienz, in Austria. SportFace.

