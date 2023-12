Sci alpino | Federica Brignone rimpingua il palmares | tutti i trofei in bacheca e l’eterno duello con Goggia

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023)ha vinto il gigante di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. L’azzurra si è imposta sulla pista canadese, al debutto nel massimo circuito internazionale itinerante per quanto concerne le specialità tecniche. La valdostana si è imposta con il tempo complessivo di 2:14.95 e ha cosìto il propriosi è laureata Campionessa del Mondo in combinata lo scorso inverno a Courchevel/Meribel e in campo iridato ha conquistato anche la medaglia d’argento in gigante a Garmisch nel 2011. Nel suospiccano anche tre medaglie alle Olimpiadi: argento in gigante e bronzo in combinata a Pechino nel 2022, bronzo in gigante a PyeongChang nel 2018. L’azzurra ha alzato al cielo ...