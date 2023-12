Sci alpino | Federica Brignone intramontabile! Assolo in gigante a Tremblant | Bassino e Goggia sfiorano la top5

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Questa volta ha vinto. In testa dopo la prima manche come a Soelden, la valdostana si prende la vittoria neldi. Un capolavoro quello dell’azzurra, che conquista il ventiduesimo successo della carriera in Coppa del Mondo, la nona vittoria nella specialità.non vinceva indal marzo 2022, quando si impose nella gara di Courchevel ed è la seconda italiana di sempre a vincere in Canada, dopo Denise Karbon nel 2007 a Panorama. Rispetto alla prima manche,ha fatto la differenza nella parte alta del tracciato, guadagnando i decimi necessari per restare davanti alle avversarie. L’azzurra ha poi amministrato nella parte centrale, non perdendo nulla nel tratto finale Alla fine sono stati i 21 centesimi di vantaggio di ...