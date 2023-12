Sci alpino | Federica Brignone in testa al gigante di Tremblant! Stupisce Sofia Goggia

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Nella nebbia di Tremblant arriva uno squarcio d’azzurro.sogna nel primo dei due giganti in programma nella località canadese, firmando il miglior tempo a metà gara. Una prima manche sicuramente segnata da una visibilità limitata e che ha portato anche gli organizzatori a rinviare l’orario di partenza di un quarto d’ora.è stata molto brava nella parte centrale, dove è riuscita a gestire al meglio i dossi, portandosi tanta velocità per il tratto finale. Ci sarà da soffrire nella seconda manche, visti i distacchi ravvicinati.era inanche dopo la prima manche di Soelden, venendo poi beffata per soli due centesimi da Gut-Behrami nella seconda prova. Alle spalle della valdostana c’è la svedese Sara Hector, che ha accusato un ritardo di 11 centesimi dall’azzurra, ...