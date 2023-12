Sci alpino | a rischio anche la seconda discesa di Beaver Creek | partenza già rinviata

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Senza pace la Coppa del Mondo di sci, letteralmente flagellata dalle condizioni atmosferiche avverse. Ieri a(Stati Uniti) è stata cancellata la prima delle due discese in programma a causa della tanta neve caduta nella notte: gli organizzatori, malgrado i rinvii, non sono riusciti a ripulire in tempo la pista, senza contare che nel frattempo erapeggiorata la visibilità. Purtroppo sono molto alte le percentuali che in Colorado non si gareggi neppure oggi. Se ieri c’era troppa neve, oggi c’è troppo vento! Le poderose raffiche hanno già costretto gli organizzatori a comunicare un ritardo nella: di sicuro lanon scatterà, come previsto, alle 18.45, tuttavia non è ancora stato comunicato il nuovo orario. Facile prevedere che si prenderanno del ...