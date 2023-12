Schlein fatta fuori da Landini | il report scatena un terremoto a sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 dicembre 2023) Prendiamo per buoni, ed è un atto di grande generosità, viste le numerose smentite che regolarmente piovono, i numeri snocciolati dai sindacati, secondo cui lo sciopero nel Mezzogiorno di ieri avrebbe totalizzato in media il 70% delle adesioni. Facciamo pure finta che che in piazza, come dicono Cgil e Uil, siano scese diverse decine di migliaia di persone. Ma davvero Mauriziopensa che basti questo per sostenere che la maggioranza degli italiani è al suo fianco contro il governo, come va blaterando da settimane? Per carità, nessuno nega che il sindacalista abbia un seguito. Ma per ora è tra gli sconfitti (politicamente parlando) che la sua luce brilla. Stando ad un sondaggio condotto dalla Emg di Fabrizio Masia, infatti, il fascino dell'ex capo della Fiom starebbe spopolando tra gli elettori di M5S e Pd, doverisulta addirittura più ...