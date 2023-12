(Di sabato 2 dicembre 2023) Due giorni dopo la bella vittoria in Champions è già tempo di campionato. Le scandiccesi saranno di scena in Piemonte in una gara che nasconde ...

Altre News in Rete:

Savino, stagione in apnea. Oggi c'è subito Pinerolo

Due giorni dopo la bella vittoria in Champions è già tempo di campionato. Le scandiccesi saranno di scena in Piemonte in una gara che nasconde ...

Savino, stagione in apnea. Oggi c'è subito Pinerolo Quotidiano Sportivo

In anticipo contro Pinerolo | Savino Del Bene Volley Scandicci Savino del Bene Volley

Savino, stagione in apnea. Oggi c’è subito Pinerolo

Due giorni dopo la bella vittoria in Champions è già tempo di campionato. Le scandiccesi saranno di scena in Piemonte in una gara che nasconde insidie.

Forza Italia in Friuli Venezia Giulia: una nuova direzione politica (VIDEO-SERVIZIO)

La stagione congressuale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia ... che esprime una presenza nel governo nazionale con la nostra Sandra Savino," ha sottolineato Gasparri, enfatizzando l'importanza ...