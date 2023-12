Sarà pur vero che l’ozio non genera mostri | ma qualche problema lo crea

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 2 dicembre 2023) L’ossessione per il lavoro, e per il non lavoro, sembra un tema così contemporaneo. “Il neoliberismo ha fallito, i robot ci rubano il lavoro, e il mondo si è fatto sempre più complesso e astratto”,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti