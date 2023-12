(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – A 24 ore dall'annuncio dei Big in gara al Festival di, sale in rete la febbre dell'attesa e impazza la girandola delle indiscrezioni. A contribuire, lo stessoche ha postato sulle sue storie di Instagram un video che lo ritrae mentre prepara la lista. "Ora basta pensare, scriviamo. Scriviamo l'elenco

Altre News in Rete:

Sanremo 2024, Amadeus domani annuncia i cantanti Big: ecco i nomi in ballo

Le voci che circolano sono le più disparate: rumors su Negramaro e Annalisa, Fiorella Mannoia e The Kolors A 24 ore dall'annuncio dei Big in gara al Festival di, sale in rete la febbre dell'attesa e impazza la girandola delle indiscrezioni . A contribuire, lo stesso Amadeus che ha postato sulle sue storie di Instagram un video che lo ritrae ...

Sanremo 2024 le co-conduttrici sono: Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e... Fiorello La Gazzetta dello Sport

Amadeus svela le co-conduttrici di Sanremo 2024: i nomi e le reazioni Tuttosport

Quante novità in Radio Italia Music Week: scopri tutto in radio, tv e online!

Come ogni sabato, il nostro TG raccoglie tutte le notizie musicali degli ultimi 7 giorni, tra nuovi album, singoli, concerti e Sanremo! Arriva su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia TV e ...

Concertone di Capodanno a Cosenza: potrebbe essere Giorgia a dare inizio al 2024

E' la voce che circola negli ambienti del Comune da diverse ore. Potrebbe essere proprio Giorgia con le sue canzoni e la sua potente voce ad aprire il nuovo anno nella città dei Bruzi ...