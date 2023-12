Sanità pubblica | Schlein | “Aiutiamo le regioni con le assunzioni”

Leggi su lopinionista

MILANO – "La maggioranza vuole abbassare l'Iva sugli integratori alimentari e sulla chirurgia estetica, mentre la sta alzando sugli assorbenti, sui pannolini e su tutti i prodotti per l'infanzia. Come al solito questo governo dimostra di non avere priorita' che sono quelle del Paese, tra tutte la difesa della sanita'universalistica. Non facciamo che incontrare persone che fanno fatica a curarsi. Con le altre opposizioni abbiamo presentato un emendamento per emettere 4 miliardi in piu' sulla sanita', di cui uno sulledel personale che mancano nei reparti". Cosi' Elly, segretaria del PD, a margine dell'evento 'La parola Pace. L'utopia che deve farsi realtà' nella Fondazione Feltrinelli, in via Pasubio, a Milano.