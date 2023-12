San Basilio nel mirino di Carabinieri e NAS | arresti e sanzioni tra via Nomentana e via Augusto Conte

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 dicembre 2023) Ihanno alzato il tiro per quanto concerne controlli e ispezioni. Il periodo natalizio impone maggiore rigore:. Controlli e ispezioni finalizzati a evitare la diffusione della criminalità diffusa e il proliferarsi del malaffare. Così idella Compagnia di Montesacro e i cinofili di Santa Maria di Galeria hanno effettuato controlli a tappeto nella zona di San. Unico modo per cercare di prevenire qualche situazione scomoda. In parte è stato possibile evitare brutte sorprese, tagliando immediatamente qualunque fonte di criticità nel breve periodo. Torvaianica, partono i lavori sul lungomare delle sirene: dureranno oltre un anno Controlli a tappeto a Sanamministrative: le ...