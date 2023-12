(Di sabato 2 dicembre 2023) Intervenuto in conferenza stampa, Andreaha presentato il prossimo impegno dellail Brescia

Altre News in Rete:

Verso Brescia - Sampdoria, Pirlo: "Che peccato non poter essere in panchina nella mia città"

Il tecnico domenica non potrà essere in panchina per la ...

Pirlo: “Stankovic avrà un futuro roseo. Esposito Facesse qualche gol in più…” fcinter1908

Infortunio per un big, arriva uno svincolato: l’annuncio del mister

Grossi problemi per la squadra che ha perso uno dei suoi migliori calciatori. Ecco perché la società potrebbe intervenire subito sul calciomercato ...

Sampdoria, Pirlo: “C’è entusiasmo, giocheremo contro una squadra compatta”

Intervenuto in conferenza stampa, Andrea Pirlo ha presentato il prossimo impegno della Sampdoria contro il Brescia ...