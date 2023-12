Samardzic Juve | si può fare… ma non a gennaio

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 dicembre 2023) Lae Cristiano Giuntoli hanno messo nel mirino Lazardell’Udinese, l’operazione è possibile ma non aLae Cristiano Giuntoli hanno messo nel mirino Lazardell’Udinese, l’operazione è possibile ma non a. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il centrocampista, vicino all’Inter in estate, nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia della Vecchia Signora. La società è al lavoro per l’operazione.