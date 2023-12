Salvini visita cantieri su A1 Firenze-Incisa

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 2 dicembre 2023) (Adnkronos) – Oltre 250 giacche gialle del Gruppo Autostrade per l’Italia sono impegnate quotidianamente nel cantiere dove ogni giorno si lavora per regalare mezzo metro di luce in più alla nuova galleria di San Donato. Una infrastruttura lunga 923 metri che rappresenta l’orgoglio ingegneristico del progetto del nuovo tracciato in direzione sud della A1 traSud e. Una galleria naturale realizzata con una tecnica complessa, che prevede uno scavo di tipo tradizionale, già condotto per 30 metri di estensione, portato avanti contemporaneamente da entrambi gli imbocchi, con l’obiettivo di ottimizzare i tempi di esecuzione e di non limitare la piena transitabilità delle due gallerie attigue. Questa mattina il cantiere è statoto da una delegazione composta, tra gli altri, dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro ...