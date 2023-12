Salvini chiama i sovranisti a Firenze E il sindaco | bandiere Ue alle finestre

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 2 dicembre 2023) Un'altra Europa è possibile, se il centrodestra riesce a compattarsi anche su quella scena e cessano i veti contro i partiti del gruppo Identità e Democrazia di cui la Lega è uno dei massimi esponenti (mentre Fratelli d'Italia fa parte del Partito conservatore e Forza Italia del Partito popolare). Matteoporta avanti la sua battaglia non per un gruppo unico, perché "sarebbe sognare troppo in grande", ma per "una maggioranza europea, senza veti, senza esclusioni e senza pregiudizi". Così, incalzando gliati di governo, il vice premier ha convocato per domani, alla Fortezza da Basso di, un incontro delle destre ed estreme destre europee.Ospiti d'onore Marine Le Pen (in video collegamento) e il neo eletto premier olandese Geert Wilders, leader dell'estrema destra del Pvv, che in un primo momento avrebbe dovuto ...