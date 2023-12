Salto con gli sci femminile | debutto in zona punti per Sieff a Lillehammer Vince a sorpresa Ito

Leggi su oasport

(Di sabato 2 dicembre 2023) Epilogo asul trampolino piccolo dinella gara inaugurale della Coppa del Mondo2023-2024 dicon gli sci. Il Normal Hill HS98 norvegese ha visto infatti il successo di Yuki Ito, che si prende il pettorale giallo di leader della classifica generale verso la seconda gara (prevista domani sul Large Hill) della prima tappa stagionale del massimo circuito. Ottava vittoria individuale della carriera per la 29enne giapponese, che ha fatto saltare il banco rimontando dalla quarta piazza della prima serie grazie al miglior punteggio parziale nella seconda serie. Ito ha avuto la meglio per 1.9sulla francese Josephine Pagnier, estremamente solida in entrambi salti di gara e al secondo podio in Coppa del Mondo. Terza posizione deludente per la canadese Alexandria ...