Salernitana-Napoli Primavera | nuova delusione per gli azzurrini | il risultato

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 2 dicembre 2023)in difficoltà, 6 punti nelle ultime 5 partite: la gara contro laporta gli azzurri fuori dalla zona playoff La scorsa stagione il, guidato da Frustalupi, ora tornato a svolgere il ruolo di vice allenatore di Mazzarri, è retrocesso in2. Non un belper il club campione d’Italia. Dopo tre pareggi di fila illa scorsa giornata è tornato alla vittoria, contro il Benevento. Ci si aspettava quest’oggi una conferma dai ragazzi di mister Tedesco, in un match sentito come quello contro la, che però non è arrivata.: ildel match Gli ...